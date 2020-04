publié le 12/04/2020 à 15:45

"Nous sommes face à une crise totalement inédite". C'est le constat fait par Thierry Breton. Le commissaire européen pour le marché financier insiste sur le principe de solidarité pour sortir de la pandémie du coronavirus.

Le Fonds monétaire international (FMI) compare quant à lui, les effets économiques attendus de la pandémie à ceux de la Grande Dépression de 1929. En France, où le quart des salariés du privé est déjà au chômage partiel, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire anticipe pour l'heure un recul du PIB de 6% en 2020.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 12 avril, Thierry Breton fait le constat que "les populistes ont complètement disparu". "Je ne les entends plus que ce soit en France et en Europe. En France, je les entends peu. Je respecte les positions de chacun mais on ne les entend plus dans le combat que nous menons. Ce combat nous le gagnerons ensemble", ajoutait-il.

Mais Thierry Breton ajoute ne plus croire "à un retour du souverainisme que du populisme. On se rend compte que l'on est peut-être allé trop loin sur la mondialisation (...) On va rebâtir un autre monde".