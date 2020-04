et AFP

publié le 09/04/2020 à 18:31

La Commission européenne plaide pour "une approche commune" de l'Union européenne sur l'utilisation des applications et des données mobiles dans la lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus, dans une recommandation publiée le 8 avril.

"Les technologies numériques, les applications mobiles et les données mobiles ont des atouts formidables qui peuvent nous aider à comprendre le mode de propagation du virus et à réagir efficacement", a estimé le commissaire au marché intérieur Thierry Breton dans un communiqué.

"Avec cette recommandation, nous mettons en place une approche coordonnée à l'échelle européenne pour régir l'utilisation de ces applications et de ces données, sans transiger sur les règles de l'UE en matière de protection de la vie privée et des données, et tout en évitant la fragmentation du marché intérieur", a-t-il dit, alors que le recours à ces technologies dans différents États membres suscite le débat, en raison de leurs implications sur les libertés individuelles.

