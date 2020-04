publié le 12/04/2020 à 14:38

A quoi va ressembler "le monde d'après" ? "Il va falloir apprendre pendant un certain temps à cohabiter avec le virus", assure Thierry Breton. Le commissaire européen pour le marché intérieur estime que "la seule frontière qui existe aujourd'hui, c'est entre l'humanité et le virus".

"Tout le monde veut que ça se passe le plus rapidement possible, mais chacun doit comprendre que cela ne doit se faire qu'en garantissant la santé de tous. Nous sommes tous coresponsables de cette pandémie et de sa propagation", a déclaré Thierry Breton lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 12 avril.

Des usines et des entreprises peuvent-elles assurer un retour au travail ? "Oui sans aucun doute. Il faut évidemment en discuter avec les syndicats et les comités hygiènes et sécurité. En revanche, ce qui est très important, c'est que nous avons des systèmes très intégrés au niveau européen, souligne-t-il. Donc je dois veiller, à partir du moment où une usine va redémarrer, que tous ces approvisionnements avec d'autres usines, redémarrent aussi. Tous les écosystème doivent fonctionner ensemble", ajoute le commissaire européen.