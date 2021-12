Smic : pourquoi il n'y aura pas de "coup de pouce" en 2022

"On ne va pas faire de coup de pouce, je vous le confirme." Ce jeudi 16 décembre, la ministre du Travail Elisabeth Borne a déclaré sur Cnews que le Smic n'augmentera pas en janvier 2022 au-delà de la hausse automatique de 0,9% pour compenser l'inflation.

En un an, le Smic aura augmenté de 3,1% pour s'établir à 1.603 euros brut mensuels, soit "48 euros de plus par mois". Avec la nouvelle hausse, le montant mensuel net passera à 1269 euros par mois, soit plus de 38 euros de plus comparé à cette année.

Selon la ministre, faire évoluer le montant du Smic en fonction de l'inflation est la meilleure solution pour favoriser le pouvoir d'achat des Français sans mettre leur travail en danger. "Le choix, depuis le début du quinquennat, [est] d'augmenter le pouvoir d'achat en augmentant la prime d'activité (et) en supprimant certaines cotisations, pour augmenter le revenu sans peser sur le coût du travail, ce qui peut détruire des emplois", a-t-elle défendu.

La ministre a alors défendu le système français : "On a un système unique au monde, qui est très protecteur pour les salariés au niveau du Smic puisqu'il prévoit une revalorisation automatique en tenant compte de l'inflation".

Concernant le choix de ne pas accorder de "coup de pouce", elle déclare s'appuyer sur l'avis de spécialistes. "C'est ce qui nous amène à suivre (les) économistes spécialistes du Smic, qui ne recommandent pas un coup de pouce", a-t-elle souligné.