publié le 17/02/2021 à 08:00

Tandis qu'un nouveau Conseil de défense sanitaire se tient ce mercredi matin à l'Élysée, de nouvelles restrictions ne sont toutefois pas à prévoir. En effet, les derniers chiffres de l'épidémie sont en légère baisse, de quoi redonner le sourire à l'exécutif. Emmanuel Macron avait fait le pari risqué de ne pas reconfiner le pays, une méthode que dénonce fermement Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord.

"Le mois de février va être terrible. Il va y avoir entre 13 et 15.000 morts du Covid", prévient-il au micro de RTL. "Le président de la République a fait un choix, seul, sans aucun débat. Il a fait le choix d'un plateau haut, c'est-à-dire de ne pas confiner, et de faire le choix d'avoir 500 morts par jour, les plus fragiles", dénonce le député.

"Il y a chez nous un président qui a fait un pari qui coûte cher en vies humaines (...) et qui oppose les plus fragiles à ceux qui ne voudraient pas être confinés", souligne Fabien Roussel. "Quand le président de la République assume le choix de laisser une épidémie s'enflammer à coup de 20, 25.000 cas de contamination par jour et donc qu'il y ait derrière 400 à 500 morts par jour parmi les plus fragiles, c'est pour moi un choix de société philosophique qui ne peut pas être dans les mains d'un seul homme", regrette le député PCF.