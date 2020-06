Air France : Bruno Le Maire demande de ne pas engager de "départs contraints"

et AFP

publié le 18/06/2020 à 21:30

Air France fait les frais de la crise du coronavirus. Un plan de "reconstruction" va être mis en place avec la suppression de milliers de postes et une réduction de l'offre sur son réseau intérieur d'ici à la fin 2021.

Le 3 juillet prochain, lors d'un Comité social et économique central (CSEC) extraordinaire, la direction d'Air France présentera aux organisations syndicales les orientations stratégiques de la compagnie et ses conséquences sur l'emploi. Selon les syndicats contactés par l'AFP, plusieurs milliers de postes sont menacés au sein de la compagnie Air France et de sa filiale régionale Hop!.

C'est sur la base du volontariat, sous forme de ruptures conventionnelles collectives (RCC) que doivent s'effectuer ces suppressions, selon les syndicats contactés par l'AFP . Elles sont encore en discussion pour le personnel navigant. Pour le personnel au sol, il s'agit d'un plan de départs volontaires d'une ampleur encore inconnue, de même source. Jeudi 18 juin, Bruno Le Maire a demandé à Air France de ne pas engager de "départs contraints"

Cependant, ni le ministre de l'Économie, ni la direction d'Air France n'ont voulu confirmer le chiffre de "8.000 à 10.000 suppressions d'emplois, soit plus de 15% à 20% des effectifs de groupe", avancé par Les Échos, le 17 juin.