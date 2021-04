publié le 22/04/2021 à 12:03

Mercredi 21 avril, le porte-parole du gouvernement a confirmé une réflexion autour d'une campagne de communication en collaboration avec des stars afin de rassurer la population sur la prise du vaccin AstraZeneca. Cette stratégie serait-elle utile ?

On imagine nos auditeurs de plus de 55 ans qui se disent : "Hey mais c'est Sheila, ça me donne une de ces envies de me faire vacciner avec de l’Astrazeneca" ! En effet, le nom de la chanteuse aurait, selon Le Canard Enchaîné, été soufflé par Jean Castex à son équipe de communication pour motiver la population à recevoir une injection du vaccin britanno-suédois, responsable de plusieurs cas de thrombose après administration.

Si on n'a pas encore confirmation sur ce nom, Gabriel Attal a expliqué mercredi que Matignon et l'Elysée souhaitent que des stars populaires médiatisent leur vaccination et si possible, avec AstraZeneca, sérum en plein désamour avec la population.

Une méthode qui n'est pas nouvelle

Mobiliser les célébrités, une méthode de communication qui n'est pas nouvelle, mais l'impact n'est pas forcément garanti car cette stratégie arrive tard et l'influence des personnalités sur les plus de 55 ans n'est pas assurée. Même si Sheila tient sa promesse - "Vous les copains, je ne vous oublierai jamais" - il faudra être encore plus convaincant pour certains.

De leurs côtés, les États-Unis et le Royaume-Uni ont misé très tôt sur les stars pour promouvoir leur campagne de vaccination. La chance d'avoir un président âgé ce qui a permis de vacciner Joe Biden parmi les premiers Américains, face caméra. Ensuite, tout le monde s’y est mis grâce aux réseaux sociaux, avec un piège évité, celui du slogan-type "dehors en citoyen, dedans avec les miens".

Chaque personnalité gère "son instant piqure" et c'est le nombre de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux qui aura de l'influence. Comme Arnold Schwarzenegger qui se fait vacciner à bord de son SUV et déclare à la caméra de son smartphone : "Je recommande le vaccin à tout le monde, venez avec moi si vous voulez vivre", reprenant une célèbre réplique du film Terminator 2. Outre-Manche, Elton John et Michael Caine ont été recrutés pour un clip diffusé par le système de santé britannique.

Une stratégie qui rate sa cible ?

Des opérations efficaces mais ces initiatives ne ratent-elles pas finalement leur cible ? De fait, les plus sceptiques envers les vaccins, et leurs effets potentiellement néfastes, sont les plus jeunes. Selon un sondage du Figaro publié la semaine dernière, seuls 55% des Français âgés entre 18 et 24 ans entendent se faire vacciner contre 75% pour les plus de 60 ans. Un phénomène que l'on retrouve également à l'étranger.

À ces âges, il y a davantage un phénomène d'identification à des personnalités publiques. Au Royaume-Uni, certains évoquent le joueur de football Marcus Rashford pour inciter les plus jeunes à aller se faire vacciner. En France, on ne sait pas encore, peut être un sosie de Sheila, plus jeune... On ne lâche pas une bonne idée.