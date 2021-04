et Marie-Pierre Haddad

Des doses de vaccin AstraZeneca disponibles, mais peu de personnes prêtes à se faire vacciner. À Nice, le centre de vaccination départemental qui devait rester ouvert tout le week-end pour vacciner les personnels de plus de 55 ans les plus exposés a fermé dès samedi en milieu de journée, faute de candidats à la vaccination proposée avec le vaccin AstraZeneca.

Invitée de RTL ce lundi 19 avril, Rachida Dati explique "comprendre les réserves des Français puisque le discours concernant l'AstraZeneca a été : fiable, pas fiable". Selon la maire du VIIe arrondissement de Paris, "cela peut créer quelques réserves chez les Français".

Sans répondre à la question d'arrêter ou non la vaccination à l'AstraZeneca, l'ancienne ministre de la Justice déclare : "Soit, il est fiable de manière définitive et allons-y. Soit, il y a des réserves et il faut qu'elles soient soulevées".