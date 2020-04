publié le 02/04/2020 à 22:45

"Ce déconfinement ne pourra intervenir que de façon progressive", a expliqué le Premier ministre Édouard Philippe, ce jeudi 2 avril, lors d'une interview sur TF1 et LCI. Il a évoqué la possibilité d'un prolongement de la période de confinement "si les consignes sanitaires l'exigent".

"On commence à s'interroger sur le déconfinement et je comprends l'impatience, mais je veux dire très clairement aux Français que le déconfinement, ce n'est pas pour demain matin", a-t-il déclaré. Les vacances de Pâques arrivent à grand pas et le Premier ministre a mis en garde : "Le confinement, ce n'est pas se déplacer en France pour essayer de passer un moment moins difficile que chez soi".

Concernant la prolongation ou non, il a répondu : "Aujourd'hui, c'est la logique du confinement qui doit prévaloir, elle doit prévaloir au moins jusqu'au 15 avril, et peut-être plus longtemps si les consignes sanitaires l'exigent".