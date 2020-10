et AFP

Alors qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer ce mercredi soir, un couvre-feu à partir de 20h dans les grandes métropoles les plus touchées par le regain d'épidémie de Covid-19, les patrons d'EELV Julien Bayou et du PCF Fabien Roussel, ont estimé qu'une telle mesure entérinerait l'"échec" de l'exécutif.

"Le couvre-feu, ça signe finalement un échec", a estimé Julien Bayou sur Public Sénat. "Je demande de la cohérence, et qu'on commence par désengorger les transports en commun", qui ressemblent "parfois à des bétaillères à virus, des clusters roulants", a poursuivi le secrétaire national d'EELV.

De son côté, le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a également plaidé pour plus de "cohérence" et de "transparence". "Si ce soir il devait être annoncé un couvre-feu, ce serait un constat d'échec", a-t-il déclaré sur BFMTV et RMC.

"Très compliqué" de faire respecter des couvre-feux

Aurélien Taché, député Ecologie, Démocratie et Solidarité, a lui souhaité sur Sud Radio que les entreprises soient contraintes d'appliquer le télétravail. Selon lui, il serait "très compliqué" de "faire respecter" des couvre-feux. Un sentiment partagé par le secrétaire général des Républicains Aurélien Pradié. Si le couvre-feu pourrait éventuellement permettre d'"éviter la propagation (du virus) dans certaines villes très denses", il faudrait en tout état de cause "être extrêmement rigoureux et surtout être juste", a-t-il déclaré.