publié le 22/06/2020 à 12:10

Alors que tous les élèves font leur rentrée ce 22 juin, deux semaines avant les vacances d'été, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer était invité sur France Inter. Il s'est exprimé sur les conséquences du coronavirus sur l'enseignement : "Évidemment mon souhait, pour tous, c'est qu'il n'y ait plus aucune contrainte sanitaire, et c'est quand même l'hypothèse principale, disons-le. Mais on a l'hypothèse peut-être d'une potentielle deuxième vague ultérieurement."

Il rajoute : "Ensuite, deuxième contrainte, c'est avoir à rattraper ce qui a été perdu pendant la période actuelle." Car pour Jean-Michel Blanquer, le confinement est "une catastrophe éducative mondiale (...) Je n'ai cessé de le clamer depuis le début, parfois contre vents et marées", poursuit-il.

Pour Jean-Michel Blanquer, "La Covid-19 n'est pas le seul problème de société que nous avons à traverser".