publié le 14/10/2020 à 21:09

La France va continuer à développer une politique de tests contre la Covid-19. Emmanuel Macron a confirmé que ce serait l’un des piliers contre la maladie, et assure que la politique de tests gratuits n’est pas forcément à l’origine de la ruée vers les laboratoires. Il concède que la France "n’avait pas l’organisation qui permettait de le faire" et d’assurer des délais courts. "C’est lié à la technique", a-t-il indiqué.

Pour faciliter et fluidifier le protocole, Emmanuel Macron a annoncé quelques nouveaux dispositifs. "On a une innovation qui est arrivée ces derniers jours, reconnue par l’OMS et la Haute autorité de la santé, ce sont les tests antigéniques. Il va toujours falloir faire ce prélèvement, mais c’est en 15 ou 30 minutes qu’on a le résultat", a expliqué le chef de l’État.

Ce test pourra également être effectué en pharmacie et dans différents points. "On aura plus de points d’appui. Ça va être un vrai changement", assure-t-il. D’autres innovations sont en cours, notamment pour effectuer plus de tests PCR en même temps, mais aussi pour aller vers des auto-tests.

"Sur la base de votre salive, ou parfois de votre sang, vous pouvez vous auto-tester. On est habitué à le faire avec les tests de grossesse", a indiqué Emmanuel Macron. "On va pouvoir réduire drastiquement les délais", promet-il. Le calendrier de déploiement de ces nouvelles techniques n'a pas encore été dévoilé.