publié le 07/06/2020 à 12:07

Invité du Grand Jury Le Figaro, RTL, LCI, dimanche 7 juin, le délégué général de La République En Marche (LaREM) Stanislas Guerini a détaillé sa proposition d'un chèque déconfinement, qui visera à aider les Français les plus précaires.

S'il précise qu'il faudra "en décider les contours avec l'exécutif", le député de la 3e circonscription de Paris estime que "si nous avons une aide de 400€ qui porte sur les 10% des ménages les plus précaires, cela représenterait 3 milliards d'euros de coût".

Stanislas Guerini précise que "c'est à peu prêt un tiers de ce que les économistes estiment comme ayant coûté pour les ménages, sur la période du confinement". Cette proposition est actuellement "en discussion" a fait savoir le délégué général de La République En Marche.

"Je crois qu'il y a aujourd'hui deux sujets", a souligné Stanislas Guerini. D'un côté, "un certain nombre de ménages qui ont plutôt thésauriser avec l'augmentation du niveau d'épargne", et de l'autre "10% à 20% des ménages qui se trouvent en grande difficulté". "Notre plan de relance devra tenir sur ses deux jambes, à la fois l'offre et la demande, pour aider les ménages les plus précaires" a-t-il conclu.