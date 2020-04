publié le 30/04/2020 à 05:45

Les Français n'ont jamais eu autant d'argent à disposition. Les ménages ont de l'argent mais, dans le contexte actuel, ne savent pas quoi en faire. Confinés chez eux, ils sont moins tentés d'acheter. Soucieux par rapport à l'avenir, ils n'ont pas non plus envie de dépenser.

La consommation au mois de mars a reculé de 24%. Les gros achats de type voitures ou électroménager se sont même pratiquement arrêtés. Les demandes de crédits se sont d'ailleurs effondrées. Du coup, l'argent s'entasse, d'abord dans le porte-monnaie des consommateurs. Deux milliards d'euros en billets en pièces y dorment.



Sur les comptes courants, près de 14 milliards d'euros supplémentaires s'y sont agglutinés. Si on ajoutes les dépôts sur les livrets administrés, de type Livret A, on arrive à ce chiffre record : près de 22 milliards d'euros de liquidités qui dorment. Un argent engrangé, stocké et inutilisé le mois dernier.

À écouter également dans ce journal :

Armée - L'armée française à nouveau endeuillée. Un militaire a été tué et un autre blessé lors d'un exercice d'entraînement dans les Landes ce mercredi 29 avril. Les deux hommes "ont chuté au sol dans des circonstances qui restent à établir", selon la ministre des Armées Florence Parly. C'est le deuxième accident mortel en quinze jours.



Coronavirus - Un premier décès lié au Covid-19 a été recensé en Lozère. Ce département était le seul épargné en métropole depuis le début de la pandémie avec aucun décès dû à l'épidémie à déplorer. La préfète appelle les Lozériennes et Lozériens à ne pas relâcher leur vigilance à l'approche du déconfinement.

Santé - La maladie de Kawasaki pourrait-elle être liée au Covid-19 ? L'alerte est partie d'Angleterre où les autorités sanitaires ont constaté l'apparition d'une maladie grave chez un petit nombre d'enfants. Le ministre de la Santé britannique a indiqué que selon eux cette maladie "peut être causée par le coronavirus". Le lien avec le Covid-19 n'est pas écarté.

