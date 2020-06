publié le 03/06/2020 à 08:24

Le Sénat va lancer une commission d'enquête sur la gestion de la crise du coronavirus. Invité à l'antenne de RTL ce mercredi 3 juin, Gérard Larcher rappelle que "depuis plusieurs mois, la France est confrontée à une grave crise sanitaire. Nous avons vu à la fois des solidarités exceptionnelles, mais aussi des manques, voire de graves manques dans un certain nombre de domaines".

Après avoir dressé ce constat, le président LR du Sénat détaille le rôle de cette commission d'enquête qui est "de faire la lumière, d'enquêter et d'en tirer un certain nombre de propositions pour que nous ne connaissions pas à nouveau ces difficultés". Cette commission sera composée de "36 sénateurs" et durera "six mois", avec "pour président, c'est la commission qui le choira, sans doute celui de la commission des Affaires sociales Alain Milon", détaille Gérard Larcher.

La pénurie de masques a été l'un des sujets brûlants au cœur de la crise du coronavirus. La commission d'enquête annoncée par Gérard Larcher enquêtera-t-elle sur ce point précis ? "C'est naturellement un sujet", a-t-il ajouté.

À l'Assemblée nationale, le député LR Éric Ciotti est pressenti pour le poste de rapporteur de la commission d'enquête sur la gestion de la pandémie du coronavirus, tandis que la "marcheuse" Brigitte Bourguignon en prendrait la présidence, selon des sources parlementaires.