Coronavirus : comment va se dérouler la vaccination en Ehpad ?

publié le 01/12/2020 à 07:46

Dans un mois les vaccins arriveront en Europe et en France. Un plan de bataille se met en place, la phase numéro une concernera la vaccination des personnes les plus à risque à savoir pour commencer, les personnes en Ehpad. "Nous sommes extrêmement satisfaits que la Haute Autorité de santé ait prévu comme prioritaires les résidents d'Ehpad", explique Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du SYNERPA, le Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées. "Nous fondons beaucoup d'espoir en cette vaccination pour reprendre une vie normale en 2021", ajoute-t-elle.

"Il va falloir être extrêmement pédagogique tout au long du mois de décembre, pour que cette campagne puisse commencer dès début 2021", ajoute-elle. "Nous avons discuté avec le gouvernement pour ce qui concerne les Ehpad. Nous avons l'habitude de vacciner chaque année pour la grippe donc la campagne de vaccination ne nous inquiète pas plus que ça. Oui c'est un défi logistique pour le mois de janvier mais nous sommes confiants".

Le processus de vaccination en Ehpad pour cette première phase n'est donc pas encore totalement finalisé. "Nous sommes en train de l'organiser. Dès cette semaine, dans les 15 jours il va falloir que le plan d'action soit complètement précisé", poursuit la directrice du SYNERPA, précisant que "nous demandons que ce soit le personnel de l'Ehpad qui vaccine".

Une fois que cette première phase sera terminée, "il faudra attendre les contre-indications", concernant le protocole de visite. En attendant, "nous sommes pour un assouplissement au moins léger pour les fêtes de fin d'année", dit-elle.