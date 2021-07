Coronavirus : la pandémie va-t-elle reprendre la main sur l'agenda politique ?

Ce jeudi matin 8 juillet, on a l’impression de revivre une journée que nous avons déjà vécue. Jeudi dernier, RTL vous parlait du variant Delta, qui s’invitait dans l’agenda politique. Ce matin, il a pris la main. Si tout cela a un air de déjà vu, c’est parce qu’il s’est produit exactement la même chose l’été dernier. C’était un peu plus tard, à deux mois de décalage, à la rentrée de septembre. D’un seul coup, après un été d’insouciance bienvenue, le gouvernement a changé de ton.

"Le virus est toujours là", avait prévenu le Premier ministre Jean Castex, qui avait fini par sortir cette formule : "Nous ne sommes pas sortis de l’auberge". Alors, sommes-nous vraiment dans la même situation ? Elle y ressemble fortement… Nous reparlons tous de nouvelle vague, la 4ème, les cartes de France avec les taux d’incidence sont de retour à la télé, les conseils de défense sanitaire ont refait leurs apparitions, il y en a eu un ce mercredi et le prochain sera très rapproché, dès lundi, avec des décisions à la clé.

La seule différence avec la fin de l’été dernier, c’est la vaccination, mais tout le monde le sait, elle n’est pas encore suffisante. Personne ne sait si les hôpitaux ne seront pas de nouveau au bord de la saturation dans quelques semaines. Le gouvernement n’a plus qu’une urgence : convaincre de se faire vacciner.

Des annonces à venir

Sur le plan politique, normalement Emmanuel Macron doit annoncer la semaine prochaine ce qu’il fera du reste de son quinquennat. Entre ses hésitations sur ce que le pays est prêt à accepter de réformes et la situation sanitaire, les promesses de ce rendez-vous sont de plus en plus difficiles à tenir.

Un ministre plutôt allant pour prendre des risques, s’interroge désormais : "S’il faut pousser sur le passe sanitaire et sur l’obligation vaccinale, ça veut dire qu’on va retomber à 80% dans le sanitaire". Ce ministre, souvent en contact direct avec Emmanuel Macron, finit par se demander s’il y a encore un espace pour un agenda de réforme.

La relance d’Emmanuel Macron, l’occupation de l’espace médiatique et politique à la rentrée, se transforme en casse-tête. Comment baliser les mois et même les années qui viennent, quand vous ne savez même plus dans quel état sanitaire et dans quel état moral sera le pays dans quelques semaines…