C'est une illustration assez édifiante et pourtant bien réelle de la défiance de plus en plus forte vis-à-vis du vaccin AstraZeneca pour lequel des effets secondaires graves comme des cas de thromboses ont été révélés depuis quelques semaines.

Certes, l'Agence européenne du médicament et les autorités sanitaires soulignent qu'ils sont rares et la balance bénéfice risque reste très favorable au vaccin, et pourtant, à Calais, un centre qui possédait 750 doses n'a pu en écouler que 200, faute de volontaire. Résultat, il a du fermer.

Il n'y avait plus personne à vacciner à l'intérieur du centre. Actuellement, 550 doses d'AstraZeneca n'ont pas trouvé preneur, ce qui fait bondir certains Calaisiens : "On a déjà assez de mal à se faire vacciner, pour refuser. C'est pas normal du tout. On leur fournit le produit, pourquoi ils n'y vont pas ?", s'indigne l'un. "C'est du gâchis total. Les gens se plaignent et ils n'y vont pas. Autant donner le vaccin à ceux qui ne peuvent pas y aller", dit un autre.

Avec la suspension du vaccin puis les quelques cas de thromboses qui ont fait suite à des injections, les annulations se sont enchaînées. Delphine et Jean comprennent les interrogations : "Les gens ont peur de se faire vacciner par rapport aux retombées, donc ils choisissent", dit-elle. "On a peur, moi je ne l'aurais pas fait", assume Jean.

Tout cela est difficile à admettre pour la maire de Calais, Natacha Bouchart : "On a été assez choqué et déçu. Ces personnes ne prennent pas la bonne décision. Nous allons continuer à rappeler et à cibler les populations pour les convaincre". Le centre de vaccination va rouvrir dès mardi, hors de question de perdre une seule dose. Pour cela, la maire de Calais souhaite proposer le vaccin AstraZeneca à tous ceux qui le désirent.

