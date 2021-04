Coronavirus : comment va se dérouler la vaccination au Stade de France ?

publié le 05/04/2021 à 10:42

Il est "serein, déterminé." Mardi 6 avril, le Stade de France ouvrira ses portes pour vacciner les personnes éligibles contre le coronavirus. Invité de RTL, Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis où se situe le stade, se prépare à l'un des moments décisifs de son mandat. "Cela fait quand même maintenant plus de presque un mois qu'on y travaille", explique-t-il sur RTL. L'objectif est de vacciner 10.000 personnes par semaine.

La Seine-Saint-Denis est un département clé dans la lutte contre le coronavirus : le taux d'incidence dépasse les 800, soit deux fois plus que dans le reste de la France. Un triste record dû à la démographie du territoire : beaucoup de Séquano-Dionysiens travaillent en première ou deuxième ligne depuis le début de la pandémie. "Quand on est obligé d'aller au travail. Qui plus est en prenant les transports. Qui plus est dans une famille nombreuse, avec beaucoup de personnes qui ont la même chose. Qui plus est dans un petit logement... Le combo est assez clair !"

Comment s'organisera la vaccination ?

La vaccination n'aura pas lieu sur la pelouse mais dans deux salles du Stade, décrit Mathieu Hanotin. "Une très grande salle dans laquelle on a installé une quarantaine de lignes de vaccination (de box comme on dit), et une salle à part réservée pour les PMR, les personnes à mobilité réduite qui seront traitées de plain-pied, etc. C'est la salle du quorum (...) C'est assez impressionnant parce que ces quarante box de vaccination, toute la logistique qui va avec... C'est une grande grande grande chaîne."

Pour ce qui est de la prise de rendez-vous, tout se passera sur Doctolib ou par téléphone. "On a mis en place un numéro de téléphone avec le président du département, Stéphane Troussel, qui a recruté plus d'une centaine de personnes pour faire vivre cette plateforme téléphonique", explique Mathieu Hanotin. La moitié des créneaux disponibles seront réservés aux personnes résidant en Seine-Saint-Denis, les autres seront disponibles pour les personnes extérieures au département. Ces dernières sont "bienvenues au Stade de France", conclut Mathieu Hanotin.