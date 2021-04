Coronavirus : Blanquer prévoit la vaccination des enseignants dès "mi-avril"

et AFP

publié le 04/04/2021 à 18:34

"Il faut élargir sans attendre la vaccination aux enseignants en Seine-Saint-Denis", écrivent Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-Denis, et Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis dans une tribune publiée dans le JDD samedi 3 avril.

Invité à répondre à la question de la vaccination des enseignants sur tout le territoire national, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer a estimé que cela se ferait "probablement vers la mi-avril".

"Notamment, ça commencera par ceux qui s'occupent des enfants en situation de handicap", a-t-il poursuivi. "On continuera normalement avec ceux qui s'occupent des enfants de maternelle" et "puis ensuite, ce sera un raisonnement par âge, tout ce travail se fait actuellement avec les autorités de santé", a-t-il déclaré dans l'émission "Questions politiques" de France Inter, France Télévisions, Franceinfo et Le Monde.

"tous ceux qui travaillent à l'école, au collège et au lycée". Dans son allocution télévisée du 31 mars, Emmanuel Macron avait annoncé que la vaccination serait élargie à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans le 16 avril, puis à toutes celles de plus de 50 ans le 15 mai.

███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 13,65 %

💉 9.109.776 injections réalisées (+276.501 en 24h)

💉💉 3.029.747 injections réalisées (+91.561 en 24h)

⏱️ Au rythme actuel, il faudrait 212 jours pour que l’ensemble de la population ait reçu une dose, soit le 31 octobre 2021 — Bot du Vaccin (@BotDuVaccin) April 4, 2021