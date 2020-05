Coronavirus : "L'ISF doit être rétabli", selon le prix Nobel d'Économie Esther Duflo

publié le 19/05/2020 à 07:54

Faut-il rétablir l'ISF ? La question n'a jamais vraiment cessé d'être posée depuis sa suppression par Emmanuel Macron en 2018. L'impôt de solidarité sur la fortune s'est transformé en IFI, impôt sur la fortune immobilière.

Alors que le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, juge ce rétablissement comme étant "de la pure démagogie", Esther Duflo prix Nobel d'Économie en 2019 juge au contraire que cet impôt "n'aurait jamais du être aboli". "Aujourd'hui il faudrait qu'il soit rétabli", estime-t-elle au micro de RTL.

"On peut le penser comme un impôt sur la richesse qui le serve pas seulement dans un élan de générosité, des plus riches vers les plus pauvres. Mais simplement de manière pragmatique. Les revenus des grandes richesses ne sont pas imposés comme les revenus des salaires. Ils sont réinvestis et tant que c'est le cas, ils n'ont pas besoin de payer des impôts dessus", explique l'économiste.

Et d'ajouter : "Avoir un impôt sur la richesse permet de taxer les revenus des richesse, au même titre que les revenus du travail". Cet impôt est "raisonnable, pas du tout extrême ou radical", juge l'ancienne conseillère de Barack Obama à la Maison Blanche qui pense qu"'on devrait avoir, qu'on avait et ce serait une bonne occasion de le rétablir".