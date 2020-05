Impôts : Bruno Le Maire ne veut pas de retour à l'ISF

publié le 18/05/2020 à 16:02

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire a affirmé son refus du retour à l'impôt sur la fortune, transformé en 2018 par un impôt sur la fortune immobilière par Emmanuel Macron.

"De la pure démagogie", a jugé Bruno Le Maire sur le plateau de BFMTV ce jeudi 14 mai, à propos du retour de l'impôt sur la fortune. "Je ne crois pas que revenir sur les baisses d’impôts soit un bon choix car ça donnait des résultats" assure-t-il. "C’est très facile de supprimer l’ISF : si je voulais être populaire, j’irais demain aux 4 coins de la France dire ‘nous allons rétablir un impôt pour les riches et la France ira mieux’. Mais ce n’est pas vrai. C’est un pur mensonge, c’est de la pure démagogie. On l’a fait pendant des années, ça n’a pas marché et ça n’a pas enrichi la France", a déclaré le ministre de l'Economie sur BFMTV.

Cependant, à défaut d'un retour de l'ISF, le ministre de l'Economie a défendu "un combat", celui "de taxer les géants du numérique et celui de mettre un impôt minimum sur les grandes entreprises".