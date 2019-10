publié le 15/10/2019 à 14:59

Une Française a été désignée lundi 14 octobre prix Nobel de l'Économie 2019. Esther Duflo, 46 ans, qui avait déjà été distinguée par de nombreux prix et récompenses, est la plus jeune détentrice de ce prix. Elle a été couronnée avec deux autres économistes, américains, qui travaillent pour l'un comme elle au Massachussets Institute of Technology, le MIT à Cambridge, près de Boston aux États-Unis, et pour le second à Harvard, au même endroit.



Son nom est connu des milieux académiques depuis longtemps. François Lenglet l'avait rencontrée en 1999, au MIT justement. Lors de l'entretien, elle était pieds nus dans son bureau, assise en tailleur sur sa table de travail. Cet esprit original avait déjà été repéré par le New York Times, qui lui avait consacré un article en première page et voyait en elle une économiste prometteuse. À 26 ans, elle était alors la plus jeune enseignante au MIT.



Son travail est porté sur la réduction de la pauvreté. Traditionnellement, il y a deux écoles sur ce chapitre. Ceux qui considèrent qu'il faut apporter aux régions pauvres les dispensaires, les écoles et l'alimentation gratuite. Et ceux qui, au contraire, considèrent que tout cela ne fait qu'entretenir les victimes de la pauvreté dans une sorte de trappe, qui les enferme dans l'assistance. Une bataille largement idéologique, nourrie par les échecs de l'aide au développement.

Des recherches fondées sur l'incitation

Duflo et ses deux compères ont développé une approche pragmatique, en mettant en place des incitations et en évaluant les dispositifs, exactement comme s'il s'agissait de tests scientifiques pour l'étude d'un nouveau médicament. Par exemple, pour lutter contre l'absentéisme des professeurs, une prime était donnée à ceux qui envoyaient tous les soirs un selfie avec leur classe. Pour inciter les gens à se faire vacciner en Inde, on leur a donné de la nourriture, de façon à établir un bénéfice immédiat pour celui qui subissait la piqûre.

À chaque fois, ils utilisent la même méthode des tests statistiques, de façon à identifier les bons outils. La récompense de ces travaux sanctionne une forme de pragmatisme, à l'heure où les idéologies sont récusées et où les principes de l'économie traditionnelle semblent moins opérants.

Est-elle plus Américaine que Française désormais ?

Esther Duflo est née de parents français, elle a été formée dans les filières françaises d'élite, l'école Normale supérieure et l'agrégation d'économie. Mais, elle le dit elle-même, le MIT de Boston lui a donné un terrain de jeu extraordinaire, avec une totale liberté et des moyens pour conduire les travaux qui lui ont permis de se distinguer. Un autre de nos économistes réputés est passé par le MIT, c'est Thomas Piketty.



C'est le paradoxe de la France : nos formations d'élite ont de première qualité mais nos institutions publiques de recherche offrent rarement aux talents les moyens de se déployer et de se faire reconnaître au plan international.