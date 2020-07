Coronavirus : la distribution gratuite de masques pour les plus précaires relancée

publié le 21/07/2020 à 15:46

Olivier Véran, le ministre de la Santé a assuré ce mardi 21 juillet à l'Assemblée nationale, que des masques gratuits allaient être mis à la disposition des plus précaires.

"L'État a distribué 5 millions de masques gratuits par semaine via les CCAS (Centres communaux d'action sociale), par les communes. Et nous allons ré-enclencher cette distribution de masques gratuits à destination des personnes précaires, notamment le public qui bénéficie de la complémentaire santé solidaire. Par ailleurs 2 millions de Français, ceux qui sont porteurs d'une fragilité peuvent se faire rembourser les masques chirurgicaux sur prescription en pharmacie. Des masques, nous en avons en quantité et nous invitons les Français a les porter", a déclaré Olivier Véran devant l'hémicycle.

Olivier Véran a également annoncé une enveloppe pour "l'ouverture, ou la réouverture, de 4.000 lits à la demande", en fonction des besoins des hôpitaux.