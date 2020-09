publié le 11/09/2020 à 18:44

"Le virus est là pour quelques mois encore". Jean Castex a fait le point sur la dégradation de l'état sanitaire liée au coronavirus et sur les décisions prises à l'issue du Conseil de défense ce vendredi 11 septembre.

Évoquant une situation qui se détériore avec "un virus qui circule de plus en plus en France", le Premier ministre a notamment parlé de trois zones géographiques fortement touchées par le coronavirus. Il s'agit des villes de Marseille et de Bordeaux et de la Guadeloupe. À leur sujet, Jean Castex a demandé aux préfets des endroits concernés de lui faire des propositions d'ici lundi 14 septembre de "mesures complémentaires" afin de ralentir au maximum la propagation du virus.

Une demande faite à la suite de l'évolution inquiétante du taux d'incidence de la Covid-19 dans la population, qui a compté près de 10.000 nouveaux cas en 24 heures sur l'ensemble du territoire.



Lors de son discours, Jean Castex a également annoncé que la durée d'isolement pour les cas contact au Covid-19 est ramenée à 7 jours contre 14 jusqu'à présent, soulignant que des "contrôles" seraient effectués pour que cette période soit respectée. "Sur proposition du Conseil scientifique, la durée d'isolement sera ramenée à sept jours, c'est-à-dire la durée pendant laquelle il y a un véritable risque de contagion", a-t-il déclaré.