En plus de Jean Castex, Gérald Darmanin pourrait aussi être testé

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin

publié le 08/09/2020 à 18:12

Jean Castex a annoncé, ce mardi 8 septembre, après avoir été en contact avec Christian Prudhomme, directeur du Tour de France et dont la contamination au coronavirus a été confirmée, et va donc être soumis "immédiatement" à un dépistage.

"Je suivrai le protocole élaboré par le Gouvernement et les autorités de Santé. Il s’applique à toutes et tous" a indiqué le Premier ministre dans un tweet. Un autre membre du gouvernement pourrait être concerné. Selon une information de BFMTV, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déjeuné avec Jean Castex après que celui-ci a été en contact avec Christian Prudhomme, et pourrait aussi être testé.

Ce dépistage n'interviendra cependant que si le Premier ministre est testé positif, aurait indiqué le ministère de l'Intérieur. Aucun autre contact avec des membres du gouvernement n'a été rapporté.

Cas contact d’une personne testée positive à la COVID-19, je suivrai le protocole élaboré par le Gouvernement et les autorités de Santé.

Il s’applique à toutes et tous.

J’exercerai la plénitude de mes fonctions en respectant scrupuleusement les recommandations sanitaires. — Jean Castex (@JeanCASTEX) September 8, 2020