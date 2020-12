Coronavirus : "Je me ferai vacciner si j'ai plus de données", dit Quatennens sur RTL

publié le 14/12/2020 à 19:23

Dimanche 13 décembre, le chef de file de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon avait exprimé ses "doutes" sur la méthode utilisée pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Pour sa part, le coordinateur du parti Adrien Quatennens a déclaré au micro de RTL Soir qu'il accepterait de se faire vacciner contre la maladie du coronavirus, en émettant toutefois des réserves. Il a tenu à rappeler que la stratégie vaccinale ne constitue pas "100% de la solution" pour enrayer la pandémie.

"Je me ferai vacciner si je suis parmi les personnes dont on juge" qu'elles doivent recevoir le vaccin, "et si j'ai plus de données en matière de santé", a expliqué le parlementaire.

"Il y a une forme d'attentisme car le vaccin suscite beaucoup d’espoirs. (...) Pour l'instant, nous avons beaucoup vu les données des annonces sur les cours de la Bourse, un peu moins sur l'efficacité de la santé", a-t-il ajouté. "Le seul vaccin ne peut pas être l’unique solution", a répété le député du Nord, encourageant au développement d'un traitement anti-Covid.

L'élu LFI a conclu en alertant que les Français ne pourront pas continuer à "vivre durablement au rythme des confinements et des déconfinements". "Si le virus dure", il faudra imaginer "des alternatives" à ce dispositif, a-t-il estimé.