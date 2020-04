Coronavirus et StopCovid : le député Aurélien Taché souhaite "un vote dédié"

publié le 26/04/2020 à 21:01

Le Premier ministre doit présenter le plan de déconfinement du pays mardi après-midi devant l'Assemblée. Une présentation qui sera suivie, dans la foulée, d'un vote des parlementaires. Un tempo que regrette le président des Républicains Christian Jacob, qui souhaite, lui, un délai de 24 à 48 heures pour débattre en commission de ce plan.

"Je peux comprendre que l’on puisse demander un vrai débat à l’Assemblée sur le plan de déconfinement et donc qu’on ne fasse pas un vote immédiatement dans la foulée du discours", a assuré le député LaREM Aurélien Taché.

Mais le député souhaite surtout "un vote dédié sur la question de l’application StopCovid". "Il y a un vrai débat sur ce point, y compris au sein de la majorité, détaille-t-il. C’est quelque chose de radicalement nouveau par rapport à la pratique française que ce principe de traçage numérique des personnes qui auraient eu le Covid-19 et ça nécessite une expression et un vote en tant que tel".

Et d'ajouter : "Et si effectivement on peut avoir un vote décalé dans la semaine pour pouvoir prendre connaissance de l’ensemble des mesures, je trouve que ça n’est pas une mauvaise chose".

"Il faut prendre le temps du débat sur ces sujets d’éthique et du numérique"

Le député précise encore qu'il fait "partie de ceux qui pensent qu’on doit être très prudents". "La CNIL, comme le Conseil national du numérique, ont bien dit que si on se lançait dans cette voie, il y avait des risques d’accoutumance forts", abonde le parlementaire pour qui "l'idée de tracer numériquement nos concitoyens est une habitude qu’il ne faut pas prendre".

Et de conclure : "Il faut prendre le temps du débat sur ces sujets d’éthique et du numérique".