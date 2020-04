publié le 26/04/2020 à 18:14

Ce samedi 25 avril, plusieurs maires de grandes villes se sont entretenus par visioconférence avec Jean-Michel Blanquer afin d'en savoir plus sur les conditions du déconfinement des établissements scolaires.

"Peu à peu, le flou qui nous faisait peur au début se dissipe, explique Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de l'association des maires des grandes villes de France, au micro de RTL. "On va mettre en place des normes drastiques sur la distanciation sociale, la réduction du nombre d'élèves, le port du masque pour les enseignants, les agents de la collectivité, les collégiens et lycéens."

À Toulouse, deux écoles sur trois devraient rouvrir. Avec, à la cantine, "des règles de distanciation très fortes", précise l'élu. "Si les réfectoires sont trop petits, on pourra mobiliser les préaux, faire manger les enfants dans leurs classes."

"Dès la semaine prochaine nous allons commencer à travailler avec les préfets afin de mettre concrètement en place ces mesures, classe par classe, école par école", conclut Jean-Luc Moudenc.