Coronavirus : Emmanuel Macron "semble savoir où il va", estime Valentin Belleval

publié le 29/04/2021 à 11:18

La rencontre était très attendue par les élus : neuf maires ont été consultés par Emmanuel Macron mardi 28 avril. Au programme : la vaccination et l'allègement des restrictions liées à l'épidémie de coronavirus. Un échange de plus de deux heures trente, auquel a participé Valentin Belleval, maire d'Hazebrouck, une commune de 20.000 habitants située dans le Nord. S'il y a "une vraie prudence dans le discours du président", il estime qu'Emmanuel Macron "semble savoir où il va et se tourne résolument vers l'avenir".

Parmi les sujets abordés, la campagne de vaccination. "On évoque ces créneaux qui restent disponibles, mais sur le centre d'Hazebrouck, il n'y en a aucun", explique Valentin Belleval. "La réalité est la difficulté d'accéder à Doctolib et la difficulté pour nos citoyens, parfois âgés, de se retrouver confrontés à une fracture numérique en plus d'une fracture sociale", a pu constater ce maire, qui indique avoir "une liste avec des centaines, voire des milliers de noms" de candidats.

La principale difficulté, selon lui, est "le manque de visibilité", qui devrait se résoudre dans les prochaines semaines. "Au début, on avait parfois de la visibilité au jour le jour. Aujourd'hui, on en a sur une semaine ou quinze jours", rapporte Valentin Belleval. "Là, le président nous a dit que les stocks de vaccins existent et qu'il était en mesure de nous donner une visibilité sur six semaines et ça, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour les maires".