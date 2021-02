et AFP

publié le 19/02/2021 à 21:27

Faut-il relâcher la pression ou resserrer les contraintes ? L'Élysée se donne huit à dix jours pour en décider face à l'épidémie de coronavirus, dont les conséquences économiques et sanitaires continuent de faire rage. Cette nouvelle échéance a été évoquée lors d'une vidéo-conférence avec des parlementaires de la majorité. L'Élysée n'a pas confirmé, mais l'exécutif surveille de très près l'évolution de la situation sanitaire, en particulier la montée des variants plus contagieux.

Le gouvernement souhaite voir s'il peut éviter des mesures plus strictes comme un reconfinement. Celui-ci est toujours prôné par une partie des scientifiques. La veille, le ministre de la Santé Olivier Véran avait annoncé le passage de sept à dix jours de la période d'isolement pour les personnes contaminées, pour faire face aux risques posés par les nouveaux variants. Leur progression inquiète dans plusieurs régions, comme en Moselle, autour de Dunkerque, ou à La Réunion, pour laquelle le gouvernement a annoncé des moyens et mesures de restrictions renforcés.

De son côté, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a estimé vendredi 19 février sur France 2 "important" que le couvre-feu à 18h00 "reste en place et continue d'être respecté", car il "a permis de stabiliser la situation sanitaire". Stabilisation certes, mais à un niveau encore très haut, avec plus de 22.000 nouveaux cas confirmés dans les dernières 24 heures et une tension toujours forte sur les hôpitaux.