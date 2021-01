publié le 20/01/2021 à 08:43

Une situation "difficile" pour les Français. Une course contre la montre s'est engagée en France pour vacciner les citoyens et freiner la propagation des variants du coronavirus, Invitée de RTL ce mercredi 20 janvier, Brigitte Macron a expliqué que "le quotidien des gens est extrêmement difficile".

Interrogée sur les polémiques sur les masques, les tests et les vaccins, la première dame a estimé : "On a des informations qui peuvent être paradoxales, parce que tout ce qui arrive est paradoxal". Mais Brigitte Macron a tenu à souligner "une chose" qui la "sidère" : "La rapidité avec laquelle les scientifiques et les médecins se sont adaptés. On a très vite appris et très vite progressé".

Cependant, la perspective d'un troisième confinement fait craindre une sortie de crise repoussée. Un nouveau confinement pourrait être décidé "sans délai" en cas de "dégradation épidémique forte", a indiqué Jean Castex. "Je ne l'espère pas", a répondu Brigitte Macron.

D'après elle, la sortie de la crise pourra être amorcée avec le vaccin. "Plus les gens vont se faire vacciner en mars-avril, plus on va ressortir un peu (...) Plus en plus de gens vont avoir le coronavirus, c'est très contagieux", a-t-elle expliqué.



Quant à Emmanuel Macron, son épouse a confié qu'"il n'a jamais cessé de travailler". Il est "extrêmement concentré et extrêmement à l'affut de tout le monde", a assuré son épouse. Avant d'ajouter : "Je ne sais pas si il y a beaucoup de pays qui aident autant les gens. C'est ce qu'il essaye de faire. Toujours, les Français ont su rebondir".