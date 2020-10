Microsoft va autoriser le télétravail permanent pour ses salariés

Crédit : Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

et AFP

publié le 09/10/2020 à 21:10

Ad vitam aeternam. Microsoft a décidé d'autoriser ses employés à travailler depuis leur domicile de façon permanente, affirme The Verge ce vendredi 9 octobre. Selon le site d'informations spécialisé dans les hautes technologies, ceux qui feront ce choix devront renoncer à leur espace de travail dédié dans les locaux du géant américain, même s'ils pourront accéder à "l'espace de contact". Certains postes ne pourront toutefois pas être assurés en télétravail permanent. C'est notamment le cas de ceux nécessitant l'accès aux laboratoires de recherches sur les logiciels, l'accès aux centres de données ou encore aux formations du personnel.

Alors que les bureaux de Microsoft ne rouvriront pas avant janvier 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, le fabricant de logiciels a dévoilé en interne des directives sur le "lieu de travail hybride" pour permettre une plus grande flexibilité une fois que les bureaux américains rouvriront, toujours selon le site. Contactée par l'Agence France-Presse, la société co-fondée par Bill Gates n'a pas confirmé l'information.

163.000 salariés concernés

"Microsoft permettra désormais aux employés de travailler librement à domicile pendant moins de 50% de leur semaine de travail, ou aux managers d'approuver le travail à distance permanent", continue The Verge. De plus, ces employés pourront être autorisés à déménager dans le pays. Dans ce cas, la direction se réserve la possibilité de changer les conditions de salaires et les avantages y étant associés. Au 30 juin, 163.000 personnes étaient employées par la firme, dont 96.000 aux États-Unis.

Microsoft embrasse le mouvement initié dans le secteur des hautes technologies avec des entreprises comme Facebook qui autorise déjà le télétravail permanent. Mark Zuckerberg avait indiqué que, d'ici 5 à 10 ans, la moitié des employés du réseau social pourrait travailler de son domicile de façon permanente.