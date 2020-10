et AFP

publié le 27/10/2020 à 19:18

Emmanuel Macron fera une allocution télévisée mercredi 28 octobre à 20h pour présenter de nouvelles mesures afin de faire face à la flambée de l'épidémie de Covid-19, a indiqué mardi l'Élysée. Ces nouvelles restrictions, qui pourraient aller jusqu'à un reconfinement national, seront décidées mercredi matin au cours d'un Conseil de défense avant le Conseil de ministres.

Depuis le début de semaine, les réflexions se multiplient au sein du gouvernement concernant les mesures à prendre, alors que le couvre-feu a été instauré pour 46 millions de personnes vivant en France, mais cela ne semble pas suffisant. Les rumeurs vont bon train concernant un reconfinement, sous une forme stricte ou assouplie, dite "à l'irlandaise".

À cette heure, les chiffres et prévisions concernant l'épidémie transmis au chef de l'État sont alarmants et précipitent le recours à une forme plus contraignante des mesures sanitaires. "Le reconfinement, c'est simple. Il n'y a que ça qui marche", a lâché un conseiller ministériel.