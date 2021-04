et AFP

publié le 09/04/2021 à 15:00

Tandis que l'Europe fait face à la troisième vague de l'épidémie de coronavirus, elle reste en retard sur la vaccination. Pour cette raison, la France appelle les Européens à mobiliser les "milliards d'euros" nécessaires à la mise au point de vaccins anti-Covid de deuxième génération, et ce, "avant l'été".



"On serait bien inspiré qu'il y ait dans les semaines qui viennent (...) une forme de conférence européenne où on mette des moyens financiers rapides", déclarait Clément Beaune la semaine passée. "Il me semble qu'avant l'été, il faut qu'on ait pris une initiative de cette nature", avait insisté le secrétaire d'État en charge des Affaires européennes, devant le Sénat.

"Nous devons mettre beaucoup d'argent sur la table pour cette deuxième génération (..) probablement plusieurs milliards d'euros au minimum", estimait alors Clément Beaune, qui a souligné que l'Union européenne disposait notamment du "nouveau budget de Santé de cinq milliards d'euros" et d'un budget de recherche de "près de 100 milliards". Le secrétaire d'État appelle également à mobiliser les moyens nationaux afin que l'UE, qui a vu sa campagne de vaccination plombée par les difficultés à produire et développer la première génération de vaccins, ne s'engouffre dans son retard.

