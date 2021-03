publié le 16/03/2021 à 15:52

"L'épidémie joue les prolongations". Un an après le premier confinement, Jean Castex répondait aux questions des députés ce mardi 16 mars et revenait sur les ravages de la pandémie sur tous les plans. Il a également relevé que la crise sanitaire n'était pas finie. "Nous sommes dans ce qui ressemble à une forme de troisième vague", à même lâché le Premier ministre. Le terme, qui n'était pas encore utilisé en public, révèle que les autorités voient la lutte compliquée par l'apparition des mutations du virus.

En effet, cette troisième vague est "caractérisée par des variants nombreux", a ainsi ajouté Jean Castex devant la représentation nationale. Face à ces menaces, la stratégie gouvernementale reste axée sur la vaccination à grande échelle. "C'est la vaccination massive, même si elle doit être d'abord ciblée, qui nous permettra d'en sortir", a assuré le chef du gouvernement.

.@JeanCASTEX : "C'est la vaccination massive, même si elle doit être d'abord ciblée, qui nous permettra d'en sortir [de l'épidémie], mais nous devons plus que jamais respecter les gestes élémentaires qui depuis un an constituent une garantie". #DirectAN #QAG pic.twitter.com/RdjbOaDS3N — LCP (@LCP) March 16, 2021

Par ailleurs, Jean Castex a martelé les consignes sanitaires mises en place depuis l'apparition de l'épidémie. "Nous devons plus que jamais respecter les gestes élémentaires qui depuis un an constituent une garantie solidaire", rappelle-t-il. L'appel aux tests en cas de symptômes a également été lancé. Jean Castex a également défendu la stratégie territorialisée du gouvernement, et a indiqué qu'elle allait continuer.