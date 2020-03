Coronavirus : Blanquer mise sur un retour à l'école le 4 mai

publié le 22/03/2020 à 19:44

Élèves, parents d'élèves et corps enseignant commencent à s'inquiéter en voyant se profiler un prolongement du confinement et donc s'éloigner le retour en cours. Le ministère de l'Éducation nationale est tributaire de l'évolution de l'épidémie de coronavirus, et ne peut pour l'heure qu'envisager différents scénarios.

Pour l'instant, rallonger l'année scolaire et empiéter sur les vacances d'été n'est pas l'option privilégiée par Jean-Michel Blanquer qui mise plutôt sur un retour à l'école le 4 mai. "Le scénario privilégié est celui d'un retour en classe après les dernières vacances de printemps, le 4 mai", a-t-il révélé ce dimanche 22 mars dans une interview accordée au Parisien.

Les cours à la maison et les classes virtuelles vont se poursuivre jusqu'aux vacances de Pâques. Bien conscient que la situation actuelle peut creuser les inégalités entre les enfants, Jean-Michel Blanquer a aussi annoncé "une remise à niveau pour tous les enfants en difficulté" après la crise.