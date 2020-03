Coronavirus : l'année scolaire rallongée ? "Tout est sur la table", dit Blanquer

publié le 18/03/2020 à 21:41

Les cours à la maison pourraient bien ne pas suffire pour les élèves de France, et l’Éducation nationale réfléchit dès maintenant à la manière dont va se passer la sortie de confinement. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation, a déclaré que "tout est sur la table" concernant l'éventuelle refonte du calendrier scolaire.

Pour l'heure, les écoles sont fermées au moins jusqu'aux vacances de Pâques. "Rien n'est impossible, a expliqué Jean-Michel Blanquer interrogé sur la possibilité de rallonger l'année scolaire en empiétant sur les vacances d'été. Ce qui est important, c'est que les élèves progressent cette année comme ils devraient le faire", grâce aux dispositifs mis en place de cours à distance.

De même, si le brevet et le bac sont pour l'instant maintenus, le ministre de l’Éducation nationale a indiqué que "s'il fallait faire évoluer bac et brevet, on le ferait". "On ne peut être sûr de rien, c'est en fonction de l'évolution de l'épidémie qu'on pourra", a commenté Jean-Michel Blanquer.