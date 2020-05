publié le 20/05/2020 à 10:31

Depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus, toutes nos habitudes ont été bouleversées, de la plus primaire à la plus minime. Si vous être un usager des transports en commun, que vous fréquentez les lieux publics ou simplement que le port du masque est devenu un automatisme, vous avez surement dû rencontrer le message suivant en essayant de déverrouiller votre iPhone avec Face ID : "visage non reconnu".



Proposée sur les iPhone X, XR, XS et les iPhone 11, la technologie de reconnaissance faciale d'Apple analyse en 3D les points du visage de la personne qui tente de déverrouiller l'appareil et les compare à son image de référence, le visage du propriétaire. Si les points coordonnent, l'appareil se déverrouille automatiquement. Cependant, certains accessoires comme des lunettes peuvent altérer le système et conclure par un échec. Alors avec la moitié du visage recouvert d'un masque... la tâche s'annonçait impossible.

Pour lever cet obstacle, la firme américaine a annoncé que sa prochaine mise à jour iOS permettrait de déverrouiller son smartphone sans avoir à enlever son masque. L'appareil ne pourra pas reconnaître son utilisateur seulement à l'aide de ses yeux, mais il pourra détecter si la personne qui présente son visage est masquée ou non. Si elle l'est, Face ID laissera alors automatiquement sa place au système de déverrouillage par code, ce qui est plus rapide que d'attendre les essais infructueux du logiciel.

Il faudra probablement attendre cet été avant que la mise à jour d'iOS 13.5 soit disponible pour le grand public.