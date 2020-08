Infirmière agressée dans un bus : Véran dénonce une "violence lâche et infâme"

publié le 13/08/2020 à 14:35

Olivier Véran a dénoncé la "violence lâche et infâme" des agresseurs de l'infirmière rouée de coups par deux adolescents à qui elle avait demandé de porter un masque, ce mardi 11 août, dans un bus de Neuilly-sur-Marne. Le ministre de la Santé s'est exprimé sur Twitter ce jeudi 13 août pour rappeler que "la vocation d'un soignant ne s'arrête pas aux portes de l'hôpital ou d'un cabinet".

Olivier Véran a continué en rappelant qu'un soignant, "c'est précieux", "c'est généreux" et que "cela nous protège tous". Le ministre a ainsi fait part de sa "honte" et de sa "colère" qu'une infirmière "puisse récolter en retour cette violence lâche et infâme". Il a ainsi souhaité lui apporter son "soutien" et son "affection".

Pour rappel, les deux jeunes nés en 2004 avaient frappé cette femme "à coups de poing, de pieds et de tête avant de la mettre au sol". L'infirmière présentait de "nombreuses plaies superficielles et contusions" après cette violente agression. Ses deux auteurs ont été interpellés et étaient toujours en garde à vue ce mercredi 12 août.