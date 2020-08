publié le 25/08/2020 à 05:46

Olivier Véran reprend Bernard-Henri Lévy de volée. Ce lundi, l'écrivain et philosophe a publié un message sur Twitter concernant les patients asymptomatiques du coronavirus, ceux qui sont atteints par la Covid-19 mais ne développent pas de symptômes. "Molière a inventé le malade imaginaire. Voici venu le temps du malade sans le savoir, c’est à dire asymptomatique et d’autant plus dangereux, voire coupable, qu’il est malade sans l’être. Absurdité médicale. Forfait moral et politique. Crime contre l’esprit.", a écrit BHL.

La réponse d'Olivier Véran ne s'est pas faite attendre. Le ministre a répondu à l'écrivain un peu plus tard ce lundi. "Être contaminé par un virus sans le percevoir (incubation, forme pré ou sans symptômes) n'a rien de nouveau dans l'histoire des maladies infectieuses.", a-t-il écrit sur Twitter. "Ça ne rend ni dangereux ni coupable, mais contagieux. Se faire tester et protéger les autres, c'est et ça restera le bon réflexe.", a-t-il ajouté.

Bernard-Henri Lévy a beaucoup fait parler de lui pendant la crise sanitaire. L'écrivain et philosophe a plusieurs fois critiqué la gestion de la crise par le gouvernement. "On a terrorisé les gens", en leur disant que cette épidémie était sans précédent, "c'était une escroquerie", a-t-il martelé sur le plateau d'On n'est pas couché fin juin.

