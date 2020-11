Coronavirus : "Aucun test ne devra mettre plus de 24 heures", annonce Macron

publié le 24/11/2020 à 21:02

À partir du mois de janvier, toute personne souhaitant savoir si elle est positive à la Covid-19 devra pouvoir obtenir une réponse au maximum 24 heures après s'être fait tester. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron ce mardi 24 novembre, lors de son allocution télévisée.

"Nous sommes, comme vous le savez, l'un des pays européens qui teste le plus. Début janvier, aucun test ne devra mettre plus de vingt-quatre heures entre la demande de test et son résultat", a-t-il déclaré.

Cela concernera les tests antigéniques, qui permettent de donner une réponse en trente minutes, mais aussi les tests PCR, qui mettent actuellement plusieurs jours en moyenne à délivrer un résultat.

Les test antigéniques vont par ailleurs être généralisés "pour les personnes qui ont des symptômes, ou dans des cas où il faut avoir des résultats très rapides, par exemple dans les écoles et dans les maisons de retraites", a dit le président.

