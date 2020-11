Coronavirus : faudra-t-il être vacciné pour prendre l'avion ?

publié le 24/11/2020 à 16:33

"Une nécessité" : ce lundi 23 novembre, Alan Joyce, PDG de la compagnie aérienne Qantas, a annoncé que, dès qu'un vaccin serait disponible, il faudra obligatoirement l'avoir reçu afin de voyager à l'international sur une de ses lignes.

Selon le dirigeant de l'entreprise australienne, la pratique se généralisera à terme dans l'ensemble du secteur aérien, alors que plusieurs vaccins sont désormais proche d'une autorisation.

En effet, Alan Joyce n'est pas le seul à envisager la vaccination obligatoire. Un représentant de Air Asia, interrogé par CNN, assurait lui aussi que son entreprise "étudiera l'obligation pour les voyageurs d'être vacciné pour les vols internationaux".

Quelques entreprises se montrent cependant plus prudentes. Selon un responsable de Korean Air, interrogé par l'AFP, "il faudra du temps pour que (le vaccin) soit distribué", ce qui rend compliqué d'envisager une telle mesure. Air New Zealand a de son côté estimé que la décision reviendrait aux autorités gouvernementales et non aux entreprises.

Un "passeport numérique" de santé ?

Association internationale du transport aérien (AITA), à laquelle appartiennent la plupart des compagnies aériennes, souhaite elle développer un "travel pass" mondial, qui regrouperait différentes informations sur la santé des passagers.

Ce "passeport de santé" est, selon l'organisation, "la clé pour rouvrir les frontières". Il permettrait de remplir trois objectifs : "créer un 'passeport numérique', s'assurer que ses tests et/ou vaccinations répondent aux exigences locales, partager ses résultats de test ou son certificat de vaccination avec les autorités".