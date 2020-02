Congé pour deuil d'enfant : Brigitte Macron reconnaît sur RTL "une erreur"

publié le 11/02/2020 à 18:05

Les députés LaREM ont proposé de porter le congé pour deuil d'enfant à "quinze jours ouvrés" contre cinq jours actuellement, a annoncé, le 11 février, le député Mounir Mahjoubi, dix jours après le refus initial d'allonger sa durée.

Une décision saluée par Brigitte Macron. Invitée à l'antenne de RTL, la première dame estime qu'il faut "aider" les parents. "Comment fait-on les démarches ? Quand vous avez tout perdu, comment faire ce que vous avez à faire ? Les gens s'écartent de vous, comme si vous portiez le malheur, au lieu que l'on se regroupe en communauté", explique-t-elle.

Face au tollé suscité par leur refus d'allonger ce congé à douze jours, Brigitte Macron concède "une erreur", avant d'ajouter que "l'erreur est très humaine, donc cela montre qu'ils (les députés de la majorité, ndlr) sont très humains. Ils sont très sensibles à cette cause. Parfois, ça m'arrive aussi, je fais mes courriers le soir et je me dis : 'Mais qu'est-ce que tu as écrit ?'. Le recul, ils l'ont et ils ont réagi avec beaucoup d'humanité. Je veux les en remercier".

