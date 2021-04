publié le 01/04/2021 à 20:33

D'ici 2022, la France Insoumise aimerait interdire les publicités pour les téléphones portables. Ainsi, 17 députés du groupe porté par Jean-Luc Mélenchon ont déposé un amendement le 25 mars, avec dans le viseur le marché de la téléphonie mobile.

"À compter du 1er janvier 2022, est interdite toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des téléphones portables", précise le texte des insoumis, remarqué par Next INpact et relaté par BFM. Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la loi climat, débattue à l'Assemblée depuis le 29 mars, et vise a intégrer l'article 4.

Dans leur texte, les Insoumis déplorent les sommes folles dépensées par les grands groupes de téléphonie pour leur publicité. Le groupe de Jean-Luc Mélenchon met également en exergue les difficultés de recyclage des smartphones et déplore l’obsolescence "programmée", "matérielle", "logicielle" et "sociale" des appareils.

Toutefois, cet amendement a peu de chances d'intégrer le projet de loi du gouvernement, soulignent nos confrères. Par ailleurs, une proposition semblable a précédemment été rejetée dans un amendement déposé début mars sur la loi climat. Néanmoins, la France Insoumise a inscrit cette interdiction de la publicité en faveur des smartphones dans un projet de loi déposé le 23 mars.