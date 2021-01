iStock / Getty Images Plus

Fermer les écoles aurait des conséquences sanitaires "très graves", avertit le Pr Robert Cohen sur RTL, ce vendredi 29 janvier. Le pédiatre vient de publier un long manifeste avec la Société française de pédiatrie demandant un maintien des établissements scolaires ouverts dans la perspective d'un troisième confinement.

"Le coût de ces confinements pour les enfants est considérable. Il y a de plus en plus d'hospitalisations pour des pathologies psychologiques : dépressions, tentatives de suicide... On peut parler d'une épidémie. (...) Les enfants sont malades du confinement", a affirmé le Pr Cohen.

Certes, des contaminations ont lieu dans les écoles mais elles ont joué "un rôle complètement mineur" dans la dynamique de l'épidémie jusqu'à présent. Cependant, Robert Cohen ne s'oppose pas à leur fermeture "à tout prix" mais souligne que cette mesure ne devrait être employée qu'en "dernier recours". "Si on se trouve dans une situation à l'anglaise ou à l'israélienne, ça fait partie des mesures possibles", convient-il. Mais c'est "le dernier curseur qu'il faut utiliser".