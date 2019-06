Confiance : Macron (+2) et Philippe (+5) en hausse après les européennes

publié le 04/06/2019 à 02:05

Avec 40% des opinions favorables, le chef de l'État (+2) retrouve le niveau qu'il avait en juin 2018, avant la crise sociale qui l'a vu plonger à 31% en janvier. Il gagne notamment 19 points auprès des sympathisants du Parti socialiste, selon un sondage Harris Interactive, diffusé lundi 3 juin, sur la confiance des Français. Le Premier ministre, lui, enregistre un regain de confiance (+3) encore plus marqué, à 41%, et retrouve également son niveau de juin/juillet 2018



La liste macroniste La République en Marche est arrivée en deuxième position aux européennes du 26 mai (avec 22,41% des voix), juste derrière la liste du Rassemblement national (23,31%). La confiance dans les membres du gouvernement gagne également 3 points en seulement un mois, même si son un niveau reste encore très bas (30%, +3).

L'écologie monte encore

Mais le grand bénéficiaire des européennes est l'écologiste Yannick Jadot, qui gagne 20 points de confiance et se hisse à la deuxième place du classement des personnalités, avec 37% d'avis positifs derrière Nicolas Hulot à 46% (+1). La liste EELV conduite par Yannick Jadot a fait une percée le 26 mai, avec 13,47% des voix.

Le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand complète le trio de tête avec 33% (+2) des personnes interrogées qui lui font confiance et Marine Le Pen, en quatorzième position dans ce classement, gagne 3 points à 25%. Loin derrière, Jean-Luc Mélenchon en perd 4 à 16% et Laurent Wauquiez, ex-président des Républicains, en cède 2 à 11%.



Enquête réalisée en ligne du 28 au 30 mai auprès de 922 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.