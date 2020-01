publié le 30/01/2020 à 19:57

La conférence de financement avec les partenaires sociaux concernant la réforme des retraites a été ouverte par le Premier ministre Édouard Philippe ce jeudi 30 janvier dans un climat incertain. Selon Olivier Mazerolle, cette journée caricature jusqu'à l'extrême la confusion dans laquelle on se trouve face à cette réforme.

Pour preuve, les députés se préparent à voter un projet de loi sans savoir comment et jusqu'où il pourra être financé tandis que les partenaires sociaux doivent rechercher le moyen de financer une loi dont ils ignorent le contenu.

Cette conférence de financement doit déterminer comment trouver 12 milliards d'euros chaque année pour permettre de mettre en œuvre le nouveau système de retraite en 2027 sans qu'il n'ait à éponger de déficit. Les syndicats estiment que les mesures prises jusqu'en 2027 auront forcément un impact sur la suite et qu'elles conditionnent le mode de financement du futur régime. Pour prendre de bonnes décisions, ils veulent débattre en connaissant la loi qui sera votée par les députés au plus tôt début mars.

En parallèle, à l'Assemblée nationale, plus de 7.000 amendements ont été déposés. C'est "la tactique classique de l'opposition" estime Olivier Mazerolle mais cette méthode n'est pas certaine de rehausser le prestige l'Assemblée, qui a bien du mal à fabriquer la loi. Néanmoins, le texte du gouvernement, accompagné par des études d'impact aux conclusions incertaines, ne facilite pas la tâche des députés.