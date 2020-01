publié le 29/01/2020 à 16:28

La décision est sans appel. Le conseil d'administration de Rennes 2 prend officiellement fait et cause contre la réforme des retraites du gouvernement. Réuni vendredi 24 janvier, le conseil a adopté une motion pour faire valoir cette opposition, et l'a rendue publique ce mardi 28 janvier.

"Cette réforme vise à mettre à mal le système par répartition et de solidarité entre les générations, fondement de notre état social depuis la libération", affirme le texte. Entre autre, le conseil, comprenant les enseignants, personnels et les étudiants, conteste "la révision des pensions selon les impératifs budgétaires", "les baisses des pensions quasi-automatique en cas d'augmentation du nombre de retraités" ou encore le maintient d'un âge pivot.

En parallèle et dans le cadre "d'un appel à la mobilisation nationale", Olivier David, président de Rennes 2, a également annoncé sur Twitter que les cours et contrôles continus seraient suspendus toute la journée ce mercredi 29 janvier.

Les examens du premier semestre se tiendront donc au retour des vacances de février, entre le 2 et le 7 mars. "Je suspends les cours pour éviter les blocages. Si je les autorise, j'ai un blocage de l'université plusieurs jours d'affilée. Il y a un appel à bloquer des organisations étudiantes pour mercredi, jeudi et vendredi. C'est ce que les gens ne comprennent pas", justifie-t-il auprès de Ouest France.

Dans le cadre d'un appel à mobilisation nationale, et conformément à ses décisions depuis le début de la mobilisation, la direction suspend les cours et les contrôles continus mercredi 29 janvier, sur les 3 campus de l'université (Villejean, La Harpe et Mazier). — Université Rennes 2 (@UnivRennes_2) January 28, 2020