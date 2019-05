publié le 26/05/2019 à 11:08

Ce scrutin commun aux 28 pays de l'Union européenne est organisé ce dimanche 26 mai pour la France. Un peu plus de 47 millions de Français seront appelés aux urnes. Les modalités du scrutin sont similaires à celles des élections nationales. Mais, contrairement à ces dernières, les élections européennes n'ont qu'un seul tour. Les électeurs français devront choisir parmi les 34 listes en lice, afin d'élire les 79 eurodéputés qui représenteront la France au Parlement européen pour la prochaine mandature 2019-2024.



Les électeurs doivent voter dans les bureaux de vote situés dans les mairies ou les bâtiments publics mis à disposition de leur commune de résidence, en fonction de leur adresse de domicile ou de leur lieu d'imposition depuis 5 ans. L'adresse et le numéro du bureau de vote sont normalement notés sur votre carte électorale, reçue par voie postale juste avant l'élection.

Jusqu'à quelle heure ?

De 8h à 18h, il vous sera possible de voter dans tous les bureaux de vote de France. Certains d'entre eux, notamment ceux des grandes villes telles que ceux de Paris, Lille, Marseille ou Bordeaux, fermeront leurs portes à 20h. En cas de doute sur l'horaire de fermeture de son bureau de vote, un simple coup de téléphone à la mairie de la commune concernée permet de la connaître.

Les premiers résultats ne seront pas communiqués avant 20h, ce dimanche. La loi interdit la publication de résultats, hormis ceux concernant la participation, avant cette heure.

Quelle pièce d'identité ?

Pour les communes de plus de 1.000 habitants, une pièce d'identité devra obligatoirement être présentée pour pouvoir voter. Pour les communes de moins de 1.000 habitants en revanche, la carte d'électeur suffit.



12 pièce d'identité sont valables :

- la carte d'identité

- le passeport

- la carte Vitale avec photographie

- le permis de conduire

- la carte d'identité parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire

- la carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'État

- la carte du combattant avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

- la carte d'identité de fonctionnaire de l'État avec photographie

- la carte d'identité avec photographie ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires

- le permis de chasse avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

- le récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire



À noter que la carte d'électeur est facultative, mais pas obligatoire.

19 listes non présentes

Si les bulletins des listes principales seront proposées dans les bureaux de vote, 19 listes n'ont pas fait imprimé leur profession de foi et leur bulletin de vote, faute de moyens. Parmi elles, le Parti animaliste, le Parti pirate, ou encore les listes de "gilets jaunes" Alliance jaune et Évolution citoyenne.



Pour pouvoir voter pour elles, vous devez donc impérativement imprimer leur bulletin de vote chez vous. Mais attention, pas n'importe comment. Des règles existent et son expliquées sur le site du ministère de l'Intérieur.



Pour être sûr d'avoir un bulletin dans les normes, rendez-vous directement sur le site internet du parti pour lequel vous souhaitez voter afin d'y télécharger le bulletin. Celui-ci doit ensuite être imprimé sur un format A4 (en format paysage), en recto-verso, sur un papier de couleur blanche et d'un grammage de 70g/m², et avec une encre d'une seule couleur.



Pour rappel, un bulletin annoté ou déchiré est considéré comme nul.